Berlin (AFP) Umweltschutzverbände und Bürgerinitiativen haben rund 660.000 Unterschriften für ein striktes Verbot der umstrittenen Erdgasfördermethode Fracking gesammelt. Sie übergaben die Unterschriften am Dienstag an Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD), wie der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) mitteilte. Zuvor ließen sie demnach vor Hendricks' Ministerium in Berlin symbolisch eine Fracking-Bohrung erfolgen.

