Luxemburg (AFP) Die Arbeitslosenquote in der Eurozone hat im August bei 11,5 Prozent gelegen. Damit war der Anteil der Männer und Frauen ohne Arbeit im Vergleich zum Juli unverändert, wie die EU-Statistikbehörde Eurostat am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Vor einem Jahr hatte die Quote allerdings noch 12,0 Prozent betragen. Den Angaben zufolge sind in der Währungsunion 18,3 Millionen Menschen ohne Job, in allen 28 EU-Ländern sind es 24,6 Millionen.

