Erfurt (AFP) Baren Hauptes durch den Airport wie Frauen auch: Piloten der Lufthansa können ab sofort nicht mehr dazu verpflichtet werden, in Flughäfen Uniformmützen zu tragen. Das entschied das Bundesarbeitsgericht (BAG) in einem am Dienstag in Erfurt verkündeten Urteil. Begründung: Die Männer würden ansonsten diskriminiert, weil Pilotinnen auf das Tragen einer Mütze aus Rücksicht auf die Frisur verzichten dürften. (Az. 1 AZR 1083/12)

