Potsdam (AFP) Die Bundeswehr hat ihre Beteiligung an der EU-Mission zur Unterstützung der Reform der Streitkräfte in der Demokratischen Republik Kongo beendet. Das Engagement der Bundeswehr bei der EU-Mission Eusec RD Congo laufe zum 30. September aus, teilte die Bundeswehr am Dienstag mit. Demnach waren seit Beginn der Mission im Jahr 2005 insgesamt 24 deutsche Soldaten in dem zentralafrikanischen Staat im Einsatz.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.