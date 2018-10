Weißenbach (AFP) Eine Deutsche ist am Montag bei einer Bergtour mit ihrem Ehemann in Tirol tödlich verunglückt. Die 65-jährige Wanderin rutschte laut Polizei auf nassem Boden aus und stürzte einen steilen Felshang hinab, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtete. Das Unglück ereignete sich demnach im Bezirk Außerfern unterhalb eines Wanderweges in rund 1.800 Metern Höhe. Die Frau habe ihrem 73-jährigen Mann helfen wollen, der laut APA auf der mehrtägigen Hüttenwanderung zuvor gestürzt und auf dem nassen Boden talwärts gerutscht war.

