München (AFP) Der deutsche Kabelnetzbetreiber Tele Columbus will an die Börse. Bis Ende dieses Jahres wolle Tele Columbus seine Aktien an der Frankfurter Börse notieren, teilte Tele Columbus am Dienstag in München mit. Dabei sollten sowohl Aktien der bisherigen Gesellschafter über eine Beteiligungsgesellschaft als auch Anteilsscheine aus einer Kapitalerhöhung platziert werden.

