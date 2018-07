Paris (AFP) Der Mensch hat in nur vier Jahrzehnten die Zahl der Wirbeltiere auf unserem Planeten um die Hälfte reduziert: Durch Jagen, Fischen oder den Verlust von Lebensraum sei die Zahl von Land-, Meeres- und Süßwassertieren in 40 Jahren um 52 Prozent zurückgegangen, hieß es am Dienstag in einem Bericht der Umweltorganisation WWF. Auch Deutschland trage durch ein Ausplündern natürlicher Ressourcen zur Zerstörung von Naturräumen bei.

