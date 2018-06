Brüssel (AFP) Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen hat die Unterzeichnung des Sicherheitsabkommens zwischen Afghanistan und den USA begrüßt. Wie Rasmussen am Dienstag in Brüssel mitteilte, unterschrieb die Regierung in Kabul auch ein entsprechendes Abkommen mit der Nato im Namen der anderen an dem künftigen Einsatz in Afghanistan beteiligten Staaten. "Der Abschluss dieser Abkommen eröffnet ein neues Kapitel für die Zusammenarbeit zwischen der Nato, unseren Partnern und den Nationalen Sicherheitskräften Afghanistans", erklärte Rasmussen an seinem letzten Tag im Amt.

