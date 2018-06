Berlin (AFP) Die Apfelernte verspricht in diesem Jahr besonders gut zu werden. Die Baumobstbauern in Deutschland rechnen mit einer Ernte von rund 1,02 Millionen Tonnen, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden auf Grundlage von vorläufigen Schätzungen mitteilte. Damit werde die Ernte knapp acht Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre liegen, der fast 952.000 Tonnen betrug. Das letzte Mal hatten die deutschen Obstbauern im Jahr 2009 mehr als eine Million Tonnen Äpfel geerntet.

