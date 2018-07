Prag (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) und der damalige Chefdiplomat Hans-Dietrich Genscher (FDP) haben am Dienstag in Prag an die Ausreise von tausenden DDR-Bürgern über die bundesdeutsche Botschaft in der tschechischen Hauptstadt vor 25 Jahren erinnert. Die Flüchtlinge hätten damals "in ihrem unstillbaren Wunsch nach Freiheit buchstäblich Hürden und Zäune überwundenen", um in der Botschaft Zuflucht zu finden, sagte Steinmeier.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.