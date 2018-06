Berlin (AFP) Die Wohnsituation für Studenten hat sich einer Analyse zufolge in etlichen deutschen Metropolen zuletzt weiter verschlechtert. Das gelte für München, Berlin, Stuttgart und Köln, teilte der Immobilienentwickler GBI am Dienstag in Berlin unter Berufung auf eine eigene Rangliste mit, die die "Anspannung" am Markt misst. In Hamburg und Frankfurt am Main stagnierte der Wert demnach im Vergleich zum Vorjahr auf hohem Niveau.

