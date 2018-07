München (AFP) Der Wechsel des ehemaligen Gesundheitsministers Daniel Bahr (FDP) zum Versicherungskonzern Allianz sorgt weiter für Diskussionen. "Einmal mehr zeigt sich, wie überfällig eine gesetzliche Regelung zur Karenzzeit für ehemalige Regierungsmitglieder vor einem Wechsel in die Privatwirtschaft ist", erklärte die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion im Bundestag, Britta Haßelmann, am Dienstag in Berlin.

