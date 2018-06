Berlin (dpa) - Angesichts des Skandals um Misshandlungen in Flüchtlingsheimen fordert Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt einen "nationalen Flüchtlingsgipfel". Die starke Zunahme von Flüchtlingen sei seit Jahren absehbar gewesen, sagte Göring-Eckardt der "Rheinischen Post". Jetzt räche es sich, dass die Bundesregierung zu lange untätig geblieben sei. In mindestens drei Flüchtlingsheimen in Nordrhein-Westfalen besteht der Verdacht, dass Männer der Sicherheitsfirma Flüchtlinge misshandelt haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.