Paris (AFP) Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo will ein Aus für Einweg-Plastiktüten in den Geschäften ihrer Stadt - und setzt dabei auf freiwillige Vereinbarungen mit dem Einzelhandel. Paris solle die erste Stadt Frankreichs werden, in der an Kassen keine Plastiktüten mehr verteilt werden, erklärte das Rathaus am Dienstag. Plastiktüten seien nicht nur umweltschädlich, sondern auch gesundheitsschädlich.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.