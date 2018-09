Erfurt (SID) - Fußball-Drittligist Rot-Weiß Erfurt hat ein Auge auf den ehemaligen Bundesliga-Profi Steve Gohouri geworfen. Der 33-Jährige absolviert in dieser Woche ein Probetraining am Steigerwald. Der Abwehrspieler hatte zwischen 2007 und 2010 für Borussia Mönchengladbach und anschließend in der englischen Premier League für Wigan Athletic gespielt. Zuletzt war der elfmalige Nationalspieler der Elfenbeinküste beim griechischen Erstligisten Skoda Xanthi aktiv.