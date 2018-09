Moskau (SID) - Knapp 50 Fans des FC Bayern haben am Dienstag das 1:0 (1:0) in der Champions League bei ZSKA Moskau trotz Stadionsperre verfolgt und durften sich dabei der Unterstützung ihres Vereins erfreuen. Der deutsche Rekordmeister beglich die Rechnung für das Appartement im 18. Stock eines Hochhauses, aus dem die Anhänger beste Sicht auf den Rasen hatten. Das bestätigte der Klub nach dem Sieg in Russland.

Moskau war von der UEFA wegen rassistischer Fangesänge mit dem "Geisterspiel" bestraft worden, einige Bayern-Anhänger hatten trotzdem die Reise angetreten. "Die Russen hier oben sind gastfreundlich und servieren uns gebratene (!) Weißwurst. Da haben sie wohl etwas falsch verstanden", twitterten die Anhänger während der Begegnung und verkündeten wenig später: "Die Optimisten unter uns meinen, dass man im Gästeblock in Barcelona auch nicht näher dran ist."

Nach dem Schlusspfiff riefen die Fans in Richtung Stadion und blinkten mit Taschenlampen. Bayern-Kapitän Philipp Lahm bedankte sich winkend für die Unterstützung.