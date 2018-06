Atlanta (dpa) - Ebola ist erstmals in den USA aufgetaucht. Es handele sich um einen Patienten im US-Bundesstaat Texas, teilte die US-Gesundheitsbehörde CDC der Nachrichtenagentur dpa mit und bestätigte damit entsprechende Medienberichte. Einzelheiten sind bislang nicht bekannt. Das Texas Health Presbyterian Krankenhaus in Dallas hatte vorher bereits mitgeteilt, dass es einen Patienten auf einer Isolationsstation untersuche, bei dem der Verdacht auf Ebola bestehe. Ebola grassiert seit Monaten in Westafrika, tausende Menschen starben.

