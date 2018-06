Hongkong (AFP) Hongkongs Verwaltungschef Leung Chun Ying hat ein "sofortiges" Ende der Proteste der Demokratiebewegung in der chinesischen Sonderverwaltungszone gefordert. Die Protestbewegung Occupy Central habe "wiederholt" gesagt, dass sie die Demonstranten aufrufen werde, die Proteste zu beenden, wenn die "Bewegung außer Kontrolle gerät", sagte Leung am Dienstag. Er fordere Occupy Central dazu auf, das "Versprechen an die Gesellschaft einzuhalten und die Kampagne sofort zu stoppen".

