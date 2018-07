Rust (dpa) - Der Sänger und Moderator Stefan Mross hat nah am Wasser gebaut. "Ich gehöre zu der Sorte Mann, der vor Rührung schnell die Tränen kommt", sagte der 38-Jährige in Rust bei Freiburg der Nachrichtenagentur dpa.

Schämen müsse er sich dafür nicht. "Ich finde nichts Schlimmes daran, wenn Männer in der Öffentlichkeit Gefühle zeigen und auch mal weinen." Mross feiert dieses Jahr Bühnenjubiläum, er steht seit 25 Jahren als Musiker auf der Bühne. Im zehnten Jahr in Folge moderiert er die ARD-Unterhaltungsshow "Immer wieder sonntags".

Aus diesem Grund gibt Mross in der ARD Einblicke in sein Leben und präsentiert die Jubiläumsshow "Immer wieder sonntags - Stefan". Sie läuft am nächsten Sonntag (5.10.), 10.00 Uhr, in der ARD. Die Sendung kommt ebenso wie "Immer wieder sonntags" aus dem Europa-Park Rust.

Website Stefan Mross