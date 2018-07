Alcañiz (SID) - Motorrad-Pilot Marcel Schrötter hat seinen Vertrag bei dem französischen Rennstall Tech 3 um ein Jahr verlängert. Schrötter (Tordera/Mistral) liegt in der Moto2-Wertung momentan auf dem zwölften Rang.

"Es war immer mein Wunsch in diesem Team zu bleiben, denn ich habe mich vom ersten Moment an sehr wohl gefühlt", so der 21-Jährige, der in den verbleibenden vier Rennen noch so viele Punkte sammeln möchte, um in der Endplatzierung unter den Top Ten zu stehen.