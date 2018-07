Der britische Sänger ("Bonfire Heart", "You're Beautiful") wehrt sich dagegen, als Popstar abgestempelt zu werden. Begründung: In seinen Liedern gehe es nicht um teure Uhren und schnellen Autos - dafür aber um ganz viel Liebe. Oft wird Blunt auch als Softie und Frauenschwarm bezeichnet. In der Bundesrepublik toure er so viel wie in keinem anderen Land, sagte Blunt einmmal. Vielleicht weil er als Jugendlicher einst zwei Jahre im nordrhein-westfälischen Soest lebte. Flensburg (12.), Dortmund (14.), Bamberg (15.), Augsburg (17.), Freiburg (18.), Karlsruhe (19.), Bremen (21.), Braunschweig (22.), Ulm (23.). (http://dpaq.de/THsFb)

