"I'm Yours" singt der Amerikaner nun schon seit sechs Jahren auf Konzerten - 2008 war es der Sommerhit. Mit dem Song gelang Mraz das Kunststück, einen Song über ein Jahr in den Charts zu halten. Auch sein neues Album, mit dem er jetzt auf Tournee geht, ist wieder voll von eingängigen Melodien, Romantik und Ukulele-Klängen. Alles klingt sehr nett - sicher lohnt sich ein Konzertbesuch bei dem Naturfreund und Vegetarier in Frankfurt (2.) oder Hamburg (3.). (http://dpaq.de/HvSn9)

