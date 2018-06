Die Pop-Rock-Band aus Amerika hat ihren Durchbruch in Deutschland wohl Til Schweiger zu verdanken: Dank seines Films "Keinohrhasen" wurde das Quintett im Jahr 2007 einer breiten Öffentlichkeit mit ihrer ersten offiziellen Single "Apologize" bekannt. Auch in den USA entwickelte sich das Lied innerhalb der ersten Woche zur meistgespielten Single im Radio. Seitdem sind viele Titel und Auszeichnungen dazugekommen. Jetzt spielt die Band in Hamburg (27.), Oberhausen (28.), Frankfurt (30.) und Nürnberg (31.). (http://dpaq.de/fj98m)

