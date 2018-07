Brüssel (AFP) In der Ukraine befinden sich nach Angaben der Nato noch immer "hunderte" russische Soldaten. Seit Beginn der Waffenruhe Anfang September habe es einen "bedeutenden Rückzug" russischer Truppen aus dem Osten des Landes gegeben, erklärte ein Nato-Militärsprecher am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP. "Aber hunderte russische Soldaten, darunter Spezialkräfte, sind noch immer in der Ukraine."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.