Manila (AFP) Ein philippinisches Paar ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden, weil es junge Mädchen in Sexvideos zwang, Tiere zu quälen und zu töten. Ein Gericht in der nördlichen Stadt San Fernando befand die beiden Philippiner am Dienstag des Menschenhandels sowie der Tierquälerei und des Kindesmissbrauchs schuldig. Neben der Haftstrafe erhielten sie zudem eine Geldstrafe von jeweils 9,9 Millionen Pesos (175.000 Euro).

