Beirut (AFP) Die von den USA angeführte Militärkoalition hat am Dienstagmorgen Ziele nahe der nordsyrischen Stadt Ain al-Arab an der Grenze zur Türkei aus der Luft angegriffen. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, galten die Angriffe zwei Stellungen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) östlich und westlich der Stadt, die von den Kurden Kobane genannt wird.

