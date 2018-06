Ankara (AFP) Die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) rückt laut Ankara auf eine türkische Exklave im Norden Syriens vor. Vizeministerpräsident Bülent Arinc bestätigte am Dienstag Medienberichte, wonach sich Dschihadisten in der Nähe des Grabmals von Suleiman Schah am Euphrat befänden, das gemäß einem Abkommen aus dem Jahr 1921 türkisches Territorium ist und von einer Gruppe türkischer Soldaten bewacht wird. Arinc trat aber Berichten entgegen, das Grabmal sei von den Dschihadisten besetzt und die Soldaten gefangenen genommen worden.

