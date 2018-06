Tunis (AFP) Zur Präsidentenwahl in Tunesien Ende November sind 27 Kandidaten zugelassen worden. Die Wahlbehörde ISIE teilte am Dienstag mit, von den 70 Bewerbern hätten 27 alle Bedingungen erfüllt. 41 Bewerber wurden demnach abgelehnt, während zwei weitere ihre Bewerbung selbst zurückgezogen hätten. Unter den damit offiziell registrierten Kandidaten für die Abstimmung am 23. November sind der amtierende Präsident Moncef Marzouki, der frühere Regierungschef Béji Caid Essebsi und der Präsident der Verfassungsversammlung, Mustapha Ben Jaafar.

