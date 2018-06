Washington (AFP) Die jüngste Sicherheitspanne im Weißen Haus in Washington ist einem Medienbericht zufolge gravierender gewesen, als zunächst bekannt. Bei dem Vorfall am 19. September habe ein Mann deutlich weiter in den Amtssitz des US-Präsidenten vordringen können, als der Secret Service bislang zugegeben habe, berichtete die Zeitung "Washington Post" am Montag. Der wohnsitzlose Omar Gonzales sei bis in den East Room gekommen, bevor er vom Sicherheitspersonal gestoppt und festgenommen worden sei.

