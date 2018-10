Washington (AFP) Jimmy Carter war erst 56 Jahre alt, als seine politische Laufbahn nach der schmachvollen Abwahl aus dem Weißen Haus in Trümmern lag. Carter haftete der Ruf eines glücklosen und weltfremden Idealisten an, eines gescheiterten Staatsmannes ohne politische Durchsetzungskraft. Auf seinen Idealen baute der frühere US-Präsident aber eine zweite Karriere als unermüdlicher Kämpfer für Frieden und Menschenrechte auf. Am Mittwoch feiert Carter seinen 90. Geburtstag - und schaltet sich noch immer in politische Debatten ein.

