Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat die Unterzeichnung des Sicherheitsabkommens mit Afghanistan durch Kabul begrüßt. "Heute markieren wir einen historischen Tag in der Partnerschaft zwischen den USA und Afghanistan", erklärte Obama am Dienstag in Washington. Das Abkommen werde die "gemeinsamen Interessen" beider Länder voranbringen und zur "langfristigen Sicherheit" in Afghanistan beitragen. Außerdem verdeutliche die Vereinbarung "unsere anhaltende Bereitschaft, die neue afghanische Einheitsregierung zu unterstützen". Gemeinsames Ziel sei der Sieg über "Al-Kaida und seine extremistischen Ableger", sagte der Präsident.

