San Francisco (AFP) Microsoft hat erste Einblicke in die neue Version seines Betriebssystems Windows gegeben. Der US-Softwarekonzern stellte am Dienstag eine "frühe technische Vorschau" von Windows 10 vor, das im kommenden Jahr auf den Markt kommen soll. Von Mittwoch an solle eine Testversion für Entwickler verfügbar sein, die eine Rückmeldung zu dem Programm geben wollten, teilte Microsoft mit. Der zuständige Manager Terry Myerson erklärte, Windows 10 werde "der erste Schritt einer ganzen neuen Generation von Windows" sein.

