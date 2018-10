Sydney (AFP) Australische Militärflugzeuge beteiligen sich seit Mittwoch am US-geführten Einsatz gegen die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) im Irak. "Von heute an beginnen australische Flugzeuge mit Flügen über dem Irak", sagte Regierungschef Tony Abbott vor dem Parlament. Der Beitrag beschränkt sich aber zunächst auf Aufklärung und Luftbetankung.

