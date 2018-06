Hongkong (AFP) Die Demonstranten in Hongkong haben auch am chinesischen Nationalfeiertag ihren ungebrochenen Protestwillen bewiesen. Mehrere zehntausend Menschen demonstrierten am Mittwoch auf den Straßen im Zentrum der Sonderverwaltungszone für mehr Demokratie, während auch international der Zuspruch für die Protestbewegung wuchs. Unterdessen verschärften die chinesischen Behörden ihr Vorgehen gegen Unterstützer der Proteste: Menschenrechtsgruppen zufolge gab es in China mehrere Festnahmen.

