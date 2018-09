Frankfurt/Main (AFP) Der Discounter Aldi Nord will die Arbeitszeit seiner Marktleiter kürzen, aber nicht deren Gehalt. Wie die "Lebensmittel-Zeitung" am Mittwoch berichtete, verhandelt des Unternehmen derzeit mit den 400 Betriebsräten in den 35 Regionalgesellschaften über ein neues Arbeitszeit- und Vergütungsmodell. Das Management habe vorgeschlagen, die Arbeitszeit der Marktleiter bei gleichbleibender Bezahlung von derzeit 45 auf 40 Wochenstunden zu senken. Aldi Nord bestätigte den Bericht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.