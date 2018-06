Frankfurt/Main (AFP) Die Zahl der Leser elektronischer Bücher wächst in Deutschland weiter: Der Anteil von E-Books am Umsatz auf dem Büchermarkt stieg im ersten Halbjahr 2014 auf 4,9 Prozent, wie der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Mittwoch mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte er noch bei 4,2 Prozent gelegen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.