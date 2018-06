Brüssel (AFP) Im Streit um das Freihandelsabkommen zwischen der EU und der Ukraine hat EU-Kommissionschef José Manuel Barroso den russischen Präsidenten Wladimir Putin vor Handelsmaßnahmen gegen Kiew gewarnt. Die EU habe "große Bedenken" wegen eines kürzlich von der russischen Regierung angenommenen Dekrets, das "neue Handelsschranken" zwischen Russland und der Ukraine vorsehe, heißt es in einem am Mittwoch in Brüssel veröffentlichten Schreiben Barrosos an Putin. Solche Maßnahmen stünden im Widerspruch zu der gemeinsamen Vereinbarung, das Inkrafttreten des EU-Freihandelsabkommens mit der Ukraine auf den Jahresbeginn 2016 zu verschieben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.