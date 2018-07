Berlin (AFP) Die Regierungschefs von Deutschland und China sowie zahlreiche Kabinettsmitglieder beider Länder kommen am 10. Oktober in Berlin zusammen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang werden die Regierungskonsultationen eröffnen, wie Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin mitteilte. Beteiligt sind demnach zwölf Bundesministerien sowie 14 Ressorts auf chinesischer Seite.

