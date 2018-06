Berlin (AFP) Deutschland bewirbt sich für 2016 um die Präsidentschaft der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert nach dem entsprechenden Kabinettsbeschluss am Mittwoch in Berlin mit. "Die OSZE hat in der Ukraine-Krise unter Beweis gestellt, wie wichtig sie für eine gesamteuropäische Friedensordnung ist", erklärte dazu Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD).

