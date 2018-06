Berlin (AFP) Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) ist in den Nordirak gereist, um sich vor Ort ein Bild von der Lage der Flüchtlinge zu machen. Wie das Entwicklungsministerium am Mittwoch in Berlin mitteilte, flog Müller in die Kurdenmetropole Erbil. Mittlerweile hätten mehr als zwei Millionen Menschen in den autonomen Kurdengebieten Zuflucht vor der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) und dem syrischen Bürgerkrieg gefunden, erklärte Müller. Die Gemeinden, die sie aufgenommen hätten, verdienten "höchste Anerkennung" für diese Bereitschaft.

