Leipzig (AFP) Manipuliert ein Wissenschaftler seine Forschungsergebnisse, kann ihm der rechtmäßig erworbene Doktortitel wegen "unwürdigen" Verhaltens aberkannt werden. Das Bundesverfassungsgericht wies in einem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss eine Klage des Physikers Jan Hendrick Sch. ab. Dieser hatte sich vor Gericht dagegen gewehrt, dass die Universität Konstanz ihm 2004 den Doktortitel entzog, nachdem in 25 seiner Aufsätze zu angeblich bahnbrechenden Experimenten manipulierte Daten festgestellt worden waren. (Az: 1 BvR 3353/12)

