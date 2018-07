Brüssel (AFP) Der umstrittene Kandidat für den Posten des EU-Finanzkommissars, der Brite Jonathan Hill, hat vor dem Europaparlament einen Einsatz für europäische Interessen versprochen. "Ja, ich will für die gemeinsamen europäischen Interessen arbeiten", sagte Hill am Mittwoch bei seiner Anhörung durch den Wirtschaftsausschuss des EU-Parlaments in Brüssel. "Und ich will, dass mein Land Teil einer Union bleibt mit 500 Millionen Menschen mit gemeinsamen Werten, die miteinander leben, miteinander arbeiten, miteinander handeln und gemeinsam globalen Herausforderungen gegenüberstehen."

