Berlin (AFP) Google wird auf Produkte bestimmter deutscher Medien in Zukunft nicht mehr mit Textausschnitten und kleinen Bildern hinweisen. Betroffen seien einige bekannte Internetseiten wie bild.de, bunte.de oder hoerzu.de, also jene Verlage, die in der VG Media organisiert sind, erklärte der Geschäftsführer von Google Deutschland, Philipp Justus, am Mittwoch im Produktblog des Konzerns. Google reagiere damit auf die Klage der Verwertungsgesellschaft VG Media.

