Brüssel (AFP) Der neue Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat die Debatte in Deutschland und anderen Mitgliedstaaten über Mängel bei der militärischen Ausrüstung begrüßt. Die Nato habe auf ihrem Gipfel in Wales beschlossen, den Rückgang der Verteidigungsbudgets zu stoppen, "weil wir gesehen haben, dass es Mängel und die Notwendigkeit von höheren Ausgaben gibt", sagte Stoltenberg am Mittwoch in Brüssel bei seiner ersten Pressekonferenz als Nato-Generalsekretär. "Ich begrüße, dass es darüber eine offene Debatte in vielen Staaten gibt, darunter Deutschland."

