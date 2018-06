Frankfurt/Main (AFP) Der Online-Modehändler Zalando hat am Mittwochmorgen in Frankfurt seinen Börsenstart gefeiert. Um 09.21 Uhr notierte die Zalando-Aktie bei 24,10 Euro, das war über dem Ausgabepreis, den der Versandhändler bei 21,50 Euro pro Aktie festgelegt hatte. Der erste Kurs wurde mit Applaus und Jubel auf dem Frankfurter Börsenparkett begrüßt. Das Berliner Unternehmen will mit dem Börsengang 605 Millionen Euro einnehmen.

