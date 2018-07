Bielefeld (AFP) Gut sechs Monate nach dem Mord an dem fünfjährigen Dano aus Herford hat vor dem Landgericht Bielefeld der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen. Zum Auftakt der Verhandlung am Mittwoch warf der Staatsanwaltschaft dem angeklagten Ex-Nachbarn von Danos Familie Mord aus niederen Beweggründen und Verdeckung einer Straftat vor. Der 43-Jährige soll den Jungen am 14. März erdrosselt haben, damit der Fünfjährige seinen Eltern nicht von körperlichen Übergriffen des Mannes in dessen Wohnung berichten konnte.

