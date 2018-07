Rostock (AFP) Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) hat sich gegen Sanktionen der Europäischen Union (EU) gegenüber Russland ausgesprochen und mehr Dialogbereitschaft gefordert. "Die gegenseitigen Sanktionen schaden beiden Seiten immens", sagte Schröder am Mittwoch auf dem "Russlandtag", einem deutsch-russischen Unternehmertreffen in Rostock. "Deswegen mahne ich an, dass sowohl die russische als auch die europäische Politik aus der Spirale von immer schärferen Wirtschaftssanktionen herausfinden müssen."

