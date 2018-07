München (AFP) E-Plus gehört nun offiziell zum O2-Mutterkonzern Telefónica Deutschland. Die Übernahme sei erfolgreich abgeschlossen worden, teilte die Anwaltssozietät CMS Hasche Sigle am Mittwoch mit. Telefónica Deutschland sei nun der Mobilfunkanbieter mit der größten Zahl an Kunden in Deutschland. Der deutsche Markt schrumpft damit von vier auf drei große Mobilnetzbetreiber - die anderen beiden sind die Deutsche Telekom und Vodafone.

