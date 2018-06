Brüssel (AFP) Der designierte ungarische EU-Kommissar Tibor Navracsics hat Kritik an der Medien- und Gesellschaftspolitik seines Landes strikt zurückgewiesen. "Ich unterstütze fest die Idee von Meinungs- und Medienfreiheit", sagte Navracsics bei seiner Anhörung als Kandidat für den Posten des Kommissars für Kultur und Bildung durch das Europaparlament am Mittwoch in Brüssel. Auch die Konflikte mit der EU-Kommission um das ungarische Mediengesetz seien beigelegt und das Gesetz geändert worden.

