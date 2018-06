Karlsruhe (AFP) Die Verurteilung eines Familienvaters zu lebenslanger Haft im spektakulären Kölner "Mord ohne Leiche"-Fall steht womöglich auf der Kippe: Bei der mittlerweile zweiten Revisionsverhandlung am Mittwoch vor dem Bundesgerichtshof (BGH) deutete sich an, dass eine den Angeklagten belastende Vernehmung womöglich nicht als Beweis verwertet werden kann, weil der mutmaßliche Täter nicht über seine Rechte belehrt wurde. Ob das Verfahren nochmals aufgerollt werden muss, verkündet der BGH am 22. Oktober.

